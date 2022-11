Un elicottero con 7 persone a bordo è scomparso nel Foggiano

Leggi su agi

(Di sabato 5 novembre 2022) AGI - UnA109, con 5più equipaggio, della Ditta Alidaunia ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena, nel. In corso le ricerche da parte dei Vigili del fuoco. Il velivolo è in servizio nella tratta Foggia/Vieste/Isole Tremiti. In zona squadre a terra eddei Vigili del fuoco di Pescara. In corso le ricerche di uncon 5di una ditta privata che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena (FG). Sulla zona squadre dei #vigilidelfuoco e l'del reparto volo di Pescara #5novembre 12:20 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 5, 2022 Alidaunia effettua un servizio di linea concon corse ...