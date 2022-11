Sviluppa un tumore all’orecchio per colpa del cellulare | Inail condannata a riconoscergli una rendita

(Di sabato 5 novembre 2022) La prolungata esposizione alle frequenze emesse dal, che usava per lavoro almeno due ore e mezza al giorno – tutti i giorni – gli hanno fattore un neurinoma acustico, unbenigno che colpisce un nervo dell’orecchio: così un uomo, un 63enne ex tecnico specializzato dell’Acciai Speciali Cogne residente ad Aosta, si è visto riconoscere dall’unaprofessionale di invalidità. La Corte d’Appello ha confermato la decisione in primo grado del Tribunale di Aosta, riconoscendo il nesso di causalità. L’uomo si era rivolto allo studio legale torinese Ambrosio e Commodo dopo che l’aveva rigettato la sua istanza di indennizzo. Si tratta del secondo caso simile in Italia: alcuni anni fa Roberto Romeo, ex dipendente di Telecom Italia, si era visto dare ...

