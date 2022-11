Rassegna Gossip | Ida Platano in ospedale | Mara Venier da piccola | Lady Diana segreto nascosto

(Di sabato 5 novembre 2022) Care e cari lettori di Velvet, un nuovo appuntamento con lae rivelare i tre titoli più apprezzati da voi lettori. Eccoci con il nostro appuntamento che ogni sabato ci porta a percorrere il podio delladi Velvet. Questo weekend ci porta in dote tre donne, tre vite distinte e per … L'articolo proviene da Velvet

Salernonotizie.it

Paolo Calabresi Marconi, l'ex marito di Alessia Marcuzzi, non sial ...... se non in un molto temuto sito italiano di. E Scannapieco lo aveva deciso per marcare la ... Intanto lastampa di Cassa rimane sempre preclusa agli articoli che trattano in modo critico ... Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola sabato 5 novembre - Salernonotizie.it Care e cari lettori di Velvet Gossip, un nuovo appuntamento con la Rassegna Gossip e rivelare i tre titoli più apprezzati da voi lettori. Eccoci con il nostro appuntamento che ogni sabato ci porta a ...E’ stata Alessia Marcuzzi ad annunciare che il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi era finito ma il silenzio del marito adesso si spiega con la voglia che ha di riconquistare la conduttrice. Una st ...