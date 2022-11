Pattinaggio artistico | Adam Siao Him Fa trionfa al Grand Prix De France! Secondo posto per Yamamoto

(Di sabato 5 novembre 2022)Him fa riporta la Francia alla vittoria in unnella specialità individuale maschile didopo ben tredici anni di attesa (nel 2009 l’ultimo trionfo nel circuito di Brian Joubert in Giappone). L’atleta transalpino si è infatti imtra le mura amiche alDe France 2022, prendendo in largo con un programma libero die rilievo. Il francese, a seguito di un lutz iniziale ruotato triplo anziché quadruplo, ha preso il largo snocciolando due quadrupli toeloop, agganciati rispettivamente al doppio toeloop e all’euler/triplo salchow, oltre che un quadruplo salchow di buona fattura, un triplo axel e altri tre tripli tra cui un flip e un lutz. Ottenendo inoltre il miglior ...

Una grande vittoria per tutto ilitaliano. Un argento che racchiude il grande cuore, la perseveranza e gli enormi sacrifici, che questi giovani salentini hanno affrontato e ...Anna Giulia Calabrese e Lorenzo Tommasi hanno scritto un pezzo storia importantissima per ila rotelle italiano, Lo scorso 1 novembre, a Buenos Aires. Una grande vittoria per ... Pattinaggio artistico a rotelle: argento mondiale con la coppia salentina Calabrese-Tommasi Lorenzo Tommasi, ragazzino di 16 anni, di Torchiarolo in coppia con la 15enne Anna Giulia Calabrese, con l’Asd Sandomenico Savio di Lecce, hanno vinto la medaglia d'argento ai mondiali che si sono dis ...ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata più importante dei World Skate Games l’Italia porta a casa 1 titolo mondiale, 12 medaglie, la finale Hockey pista U19 M, la semifinale Hockey inline M e la cittadinan ...