Empoli-Sassuolo | cambio per Destro dopo 6' | cos'è successo

Sintesi0 - 0 MOVIOLA 1 - È iniziata la partita. 5 Infortunio ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Feliciani. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Si ritorna in campo con la tredicesima giornata di Serie A: è tempo del match tra Empoli e Sassuolo, orario e dove vederla in tv Orario di Empoli-Sassuolo e dove vederla in tv o in streaming Si ritorn ...Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Empoli-Sassuolo, sfida valida per la 13° giornata di Serie A Tim. Empoli e Sassuolo non hanno mai pareggiato una sfida di Serie A: in 10 ...