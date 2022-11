MotoGP | Fabio Quartararo | “Non desidero che Bagnaia cada | non voglio il male di un pilota”

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) VALENCIA –si è presentato a Valencia per cercare il ribaltone finale e laurearsi Campione del Mondo 2022. Il francese si è presentato all’ultimo appuntamento della stagione dicon un ritardo di 23 punti da Francescoe per conquistare il titolo iridato deve assolutamente vincere e contemporaneamente sperare che il centauro della Ducati arrivi 15mo o peggio. Speranze davvero al lumicino per l’alfiere della Yamaha, che comunque ci crede fino in fondo.si è infatti distinto nella prima sessione di prove libere, firmando il miglior tempo assoluto. Nel turno pomeridiano, invece, ha terminato in ottima piazza a 0.225 dal leader Luca Marini e con appena cinque millesimi di vantaggio nei confronti del ribattezzato Pecco. Le qualifiche di domani ...