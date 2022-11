“Ma lo capite o no” Bomba UeD | Alessandro lascia lo studio | Ida Platano lo rincorre e succede

(Di venerdì 4 novembre 2022) Altra puntata piena di colpi di scena a Uomini e Donne. Il tema è sempre lo stesso: il triangolo che si è venuto a creare traVicinanza, Idae Roberta Di Padua. Va detto che attualmente il cavaliere ha dichiarato il suo amore per la dama bresciana, ma in precedenza ha frequentato la dama di Cassino alla quale ha anche regalato 100 rose rosse. Finita questa frequentazione,Vicinanza ha nuovamente rivolto le sue attenzioni verso Idae vorrebbe uscire dal programma con lei, ma la dama non è convinta. Nella puntata di oggi – venerdì 4 novembre –Vicinanza finisce nel mirino di Roberta Di Padua e Gloria Nicoletti, due dame che ha frequentato e che non credono affatto al suo amore per Ida. La dama di Cassino ribadisce di aver ...

Geopop

Una congiuntura, con l'inflazione che corre, che rischia di innescare unasociale anche sulle ...(il 52%) percepiscono meno del 44% dei redditi da pensione con un importo medio pro..."Siamo davvero seduti su una" spiega con preoccupazione a il Dolomiti , Angela Rosignoli, ... Qui in Trentino come è la situazione Fortunatamente il Trentino ha una spesa pro -alta, ... Cosa fare per salvarsi da un'esplosione atomica in caso di attacco nucleare Il 10 gennaio 2023 uscirà il libro autobiografico di Harry e i Windsor sarebbero in attesa di leggerlo prima di attuare una controffensiva che potrebbe non escludere vie legali ...E' veramente clamorosa l'indiscrezione riguardo Koulibaly e un suo passaggio, sfumato, alla Juventus; andiamo a capire meglio la situazione.