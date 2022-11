I dipendenti citano in giudizio Twitter per il licenziamento di massa

(Di venerdì 4 novembre 2022) Arriva la causa collettiva degli exdicontro la piattaforma. Una scelta prevedibile, considerato il clima delle scorse settimane e quello che è accaduto in seguito all’acquisizione andata a buon fine di Musk. Al centro della causa c’è la violazione della legge federale WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification Act), che prevede un congruo preavviso precedente alche – secondo i– non c’è stato. Il preavviso, secondo la legge WARN anche della California, dovrebbe essere di almeno sessanta giorni per undi. La causa collettivaper ilha come scopo quello di «assicurarsi che isiano consapevoli che non devono rinunciare ai loro ...

Sky Tg24

Non è chiaro quante siano le persone che perderanno il lavoro: secondo alcuni giornali internazionali, che citano fonti interne all'azienda, su 7.500 dipendenti ne saranno licenziati circa 3.700. Twitter, al via i licenziamenti di massa voluti da Elon Musk: taglio di metà dipendenti New York, 4 nov. (askanews) - Twitter è stato citato in giudizio da 5 ex dipendenti che denunciano la società per non aver dato un preavviso sufficiente prima del licenziamento di massa annunciato dal