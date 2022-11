Eurobluff sui migranti | gli altri stati ne hanno accolti solo 112 Braccio di ferro con la Germania

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Prosegue ilditra il Governo italiano e quello tedesco sullo sbarco delle due navi Ong ferme al largo delle coste siciliane con a bordo, in totale, circa 800. La fermezza espressa dal nuovo esecutivo sulla vicenda, infatti, ha colto di sorpresa un po' tutte le cancellerie d'Europa, e in special modo quella di Berlino, la quale non a caso negli ultimi due giorni ha ripetutamente invitato, anche con toni stizziti, l'Italia a fare quello che inritengano sia niente di più che il suo dovere. Ma le cose, almeno fino ad ora, non sono andate secondo i desiderata tedeschi, anzi: l'Italia ha opposto a più riprese un fermo no agli sbarchi, suscitando crescente irritazione nelle stanze del Bundestag e, per riflesso, in quelle di Bruxelles. Tanto che ieri la portavoce della Commissione Europea, ...