Caro energia | Meloni | liberate risorse per un totale di 30 miliardi Via libera a nuove trivellazioni

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il consiglio dei ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al Def. Il Pil crescerà quest'anno del 3,7%, per poi frenare il prossimo allo 0,6% programmatico. L’entità della manovra netta 2023, come specificato nel documento della Nadef, viene stimata in circa 21e sarà destinata interamente al contrasto al

Ventuno miliardi per il contrasto al, nella Nadef , la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza: l'intera entità netta della manovra 2023, che però secondo Meloni potrà arrivare a 30 miliardi fino a tutto il ......5% per il 2023 che poi va a calare e questo ci consente per il 2023 di liberare ulteriore 22 miliardi di euro che intendiamo destinare al tema del. Noi di fatto individuiamo risorse ...Come specificato nel documento della Nadef, la manovra viene stimata in circa 30 miliardi e sarà destinata interamente al contrasto al caro energia. Nella Nadef appena approvata, secondo quanto si ...L'entità della Manovra 2023 viene stimata in circa 21 miliardi di euro. In particolare, il premier Giorgia Meloni annuncia che sono stati "liberati, grazie all'extragettito dell'Iva e a un terzo trime ...