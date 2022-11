Viaggio di Papa Francesco in Bahrein | è la prima volta di un Pontefice nel Paese FOTO

(Di giovedì 3 novembre 2022) Bergoglio è atterrato nel pomeriggio: previsti numerosi incontri istituzionali. Nel suo primo discorso ha detto: "Populismi e imperialismi sono una minaccia per il mondo. I diritti umani non vengano violati, no pena di morte"

"Ciao Samuele, buon- scrive Armando sui social - ci siamo divertiti con i nostri giri. Ora galoppa lassù". Una Spoon River per non dimenticare Morire di lavoro: le storie di Bruno, Hassan, ...'Buongiorno! Grazie tante per la vostra compagnia e per il vostro lavoro. È uninteressante, ci farà pensare e dare belle notizie'. È il saluto delai giornalisti, sull'aereo che questa mattina lo ha portato nel Regno del Bahrein per il suo 39°apostolico ...(LaPresse) - "Non si può però dimenticare che nei nostri tempi c’è ancora troppa mancanza di lavoro, e troppo lavoro disumanizzante: ciò non comporta solo ...(LaPresse) - "Esprimo apprezzamento per le conferenze internazionali e per le opportunità d’incontro che questo Regno organizza e favorisce, mettendo ...