Ucciso da una freccia | il pm contesta l’aggravante razziale | «Insulti prima di ucciderlo»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ci sono anche le aggravanti dell’odioe dei futili motivi nell’inchiesta aperta dalla procura di Genova a carico di Evaristo Scalco, l’artigiano di 63 anni che due giorni fa hacon arco enel centro storico di Genova Javier Alfredo Romero Miranda, operaio peruviano di 41 anni. A Scalco la procurail reato di omicidio volontario, aggravato dal fatto che –di scoccare il dardo – l’artigiano ha urlato ai due uomini sotto casa la frase «Andate via, immigrati di m**da». La convalida dell’arresto è prevista per domattina, mentre nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Romero Miranda era andato a festeggiare la nascita del suo secondo figlio e a guardare una partita insieme a un amico, anche lui di origine ...

Said Mechaquat, 30 anni, origini marocchine, condannato per l'assassino del giovane Stefano Leoai Murazzi concoltellata alla gola, è stato ora condannato a un anno e sette mesi di carcere per stalking nei confronti del suo ex datore di lavoro, il titolare difocacceria nei preso ......dell'odio razziale e i futili motivi al 63enne che la notte tra il primo e il 2 novembre ha... Secondo quanto ricostruito, la vittima era andata a guardarepartita con un amico e a ...Di cosa è accusato il 63enne genovese che ha ucciso con una freccia Javier Alfredo Romero Miranda, operaio peruviano di 41 anni ...Cronaca - Romero era originario di Lima ed è morto a causa di una freccia scoccata da una finestra in vico Archivolto de Franchi . Il suo assassino, originario di Varese , avrebbe scoccato il dardo ...