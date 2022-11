Stellantis | Palmer | ' in Europa forte portafoglio ordini | problema è consegnare auto' **

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. - (Adnkronos) - Stellantis "non ha preoccupazioni" per il Nordamerica dove "prevediamo unadomanda": "ininvece la situazione è più impegnativa". Lo afferma il cfo del gruppo, Richardin conference call sui risultati del terzo trimestre, segnalando come nel continente "continuiamo a registrare una buona domanda, abbiamo un solidoche arriva al secondo trimestre del prossimo anno: il nostro impegno è quello di rispettare glile vetture a concessionari".

