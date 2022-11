Provoca incidente con un ferito grave e scappa | denunciato

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Hato uncon uned è fuggito, ma ha perso il paraurti dell’auto ed è stato così rintracciato e. E’ accaduto a Castel Volturno, nel Casertano; il “pirata della strada” è un uomo di 42 anni residente ad Orta di Atella,dai carabinieri per omissione di soccorso e lesioni; ilè invece un 69enne di Marano di Napoli, finito in prognosi riservata all’ospedale di Caserta. Domenica 30 ottobre – è emerso dalle indagini dei militari del Reparto Territoriale di Mondragone – il 42enne ha travolto con la sua auto quella condotta dal 69enne, che viaggiava con la moglie di 72 anni, ed è poito, lasciando sull’asfalto il paraurti della sua Nissan ...

Soresina: alla guida di un'auto e senza patente,unstradale. Giovane sanzionato. Sanzionato per guida senza patente I Carabinieri della Stazione di Soresina hanno sanzionato amministrativamente per guida senza patente e altre ...Tale fenomeno comporta inevitabilmente un rischio per la collettività: che succede, infatti, se un cane attraversa inaspettatamente la strada eunChi risponde di un'eventuale ...Castel Volturno (Caserta) – Ha provocato un incidente con un ferito grave ed è fuggito, ma ha perso il paraurti dell’auto ed è stato così rintracciato e denunciato. – continua sotto – E’ accaduto a ...CASTEL VOLTURNO Domenica a Castel Volturno, sulla via Domiziana km 34,070, nei pressi della rotonda “ponte a mare”, si è verificato un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti un’autovettura ...