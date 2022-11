Non si regola per decreto Così la Boldrini smentisce se stessa

Salta dal dl Aiuti ter il congelamento delle multe per chiè incon gli adempimenti vaccinali. Sulla proposta di modifica c'era stato, nei giorni scorsi, l'ok del Mef. Ma, a quanto pare, si tratta solo di un rinvio.si userà il Dl aiuti ter per ...... l'organo del regime cheil lavoro artistico e applica la censura. I fan e i familiari di Salehi, che in Iransi è mai esibito e poteva diffondere la sua musica solo grazie alle ...negli emendamenti del dl Aiuti ter non è stato inserito quello dedicato alla sospensione delle multe per gli over 50 non in regola con la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19. La misura ...Nel pacchetto non è incluso l’emendamento annunciato dal governo riguardante il congelamento delle multe per chi non è in regola con gli adempimenti vaccinali. Sulla proposta di modifica era arrivato ...