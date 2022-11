Meloni | ' Rivendico la norma sui rave party ma non si negherà il dissenso'

- La premier, dopo le polemiche per il provvedimento che colpisce i raduni, prova a rassicurare i cittadini. Il testo però, oltre ad essere criticato dall'opposizione, ha creato perplessità anche ..."È una norma chee di cui vado fiera - scrive sempre su Facebook Giorgia- perché l'Italia, dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all'illegalità, non sarà più ...La Sinistra per frenare l’emorragia di consensi ora si erge anche a paladina dei rave party. E così, a cominciare dal Partito ...Oggi comincia l’iter di conversione del decreto in Senato. Preme Forza Italia, ma anche il ministro Nordio apre alle modifiche. Due le criticità: l’eccessiva genericità della norma e la possibilità de ...