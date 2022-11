Maikeyo | “Vieni con me” è il nuovo singolo

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 3 novembre 2022) QUARTU SANT’ELENA – Arriva in radio dal 4 novembre “con me”, ildi, scritto e composto dallo stesso artista con la collaborazione di Matteo Cabras e Carlo Mascia. Si tratta di un brano che nasce dalla passione del cantante per la musica synth pop e dall’influenza musicale di artisti come The Weekend. Il ritmo fresco di questa canzone è caratterizzato da un sound che richiama gli anni Ottanta (rivisitato in chiave moderna), ma anche alcuni elementi della musica R&B e soul che lo contraddistinguono. “Il testo è accattivante e leggero e gioca sul ritornello che ti entra in testa – dichiara lo stesso artista – Esalta la voce che risulta essere molto delicata ma al tempo stesso graffiante. Il risultato è un prodotto ben fatto e molto originale”. Michele Spano, in arte, è un cantautore ...