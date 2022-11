Letizia Moratti | Renzi a La7 | “Se fossi segretario del Pd | la chiamerei di corsa Ma non hanno voglia di vincere | Letta è bravo solo al Subbuteo”

(Di giovedì 3 novembre 2022) “? Se iodel Pd, ladie le direi di andare insieme. Se il Pd avessedile elezioni in Lombardia, la chiamerebbe. Ma il Pd diladinon la fa vedere“. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira” (La7) dal leader di Italia Viva Matteosu, dimessasi da vicepresidente della Regione Lombardia e da assessore regionale al Welfare. “Personalmente – continua– penso che ciò che ha fattosia di grandissimo rilievo: rompe con la destra non sulla base di un’antipatia personale per Attilio Fontana, che magari ...

Eravamo stati facili profeti. Perché prevedere degli echi nazionali dopo le dimissioni dalla Regione Lombardia dinon era davvero così complicato. Primo, per l'importanza, economica e politica, del territorio. Che da oltre vent'anni viene governato dalla Lega. Secondo, per quel cognome così ...Segretario lombardo Pd: 'Sostegno a candidaturanon è opzione' 'è un profilo connotato all'interno del centrodestra, il suo campo di appartenenza è quello. Per noi il sostegno ...Letizia Moratti, milanese classe 1949, è una politica e dirigente d’azienda sposata con il petroliere Gian Marco Moratti venuto a mancare nel 2018. Eccezion fatta per una breve esperienza tra le fila ...Letizia Moratti dopo aver rotto con il centrodestra potrebbe ora candidarsi alle elezioni regionali in Lombardia sostenuta da terzo polo e Pd: per i sondaggi sarebbe la favorita.