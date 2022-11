Conference League | le formazioni ufficiali di Cluj-Ballkani | c'è Scuffet in porta

Commenta per primo Di seguito gli schieramenti ufficiali di Apollon - Vaduz di: APOLLON : Demetriou; Peybernes, Roberge, Aleesami, Khammas; Joosten, Spoljaric, Kyriakou, Shahar; Digulny; Dabo. VADUZ : Buchel; Gasser, Isik, Traber; Ulrich, Hasler, Omerovic, ...Commenta per primo Di seguito gli schieramenti ufficiali di Gent - Molde di: GENT : Nardi; Samoise, Okumu, Ngadeu - Ngadjul, Godeau, Hjulsager; Odjidja - Ofoe, Hong, Kums; Depoitre, Salah. MOLDE : Karlstrom; Hansen, Haugan, Risa; Knudtzon, Kaasa, Mannsverk, ...Curiosità durante il match di Conference League dove due supporter nella curva locale vestono la maglia bianconera e dell'ex ...Riga, 3 nov. - (Adnkronos) - La Fiorentina è in vantaggio per 3-0 sull'Rfs Riga al termine del primo tempo del match valido per la sesta giornata del gruppo A di Conference League, in corso di ...