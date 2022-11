La Gazzetta dello Sport

Portare tre squadre agli ottavi di Champions League è certamente un ottimo risultato per il calcio italiano. A patto, però, che questo non lo si consideri un traguardo: dev'essere un punto di partenza ...Una correlazione tra la doppia esclusione dell'Italia dai mondiali e le treagli ottavi ... Solo la Juve può lamentarsi dei suoi strangers: Vlahovic ininfluente, Rabiot, Cuadrado (... Bene le italiane agli ottavi di Champions. Ma ora serve un gioco più europeo I formaggi italiani DOP fanno parte della tradizione gastronomica del proprio luogo d'origine e sono diventati ormai un'eccellenza del made in Italy.Del Milan ho ammirato lo spirito di squadra, l’Inter ha un calcio tattico: in Coppa è un limite. Spalletti è stato bravo: ha creato un meccanismo dove tutti sanno che cosa devono fare ...