Oroscopo di novembre per l’Ariete

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Buon, Ariete. Il mese scorso, a causa di una stressante eclissi solare, per non parlare del vostro pianeta governatore, il guerriero Marte, che è diventato retrogrado, avete dovuto praticare la pazienza e le tecniche di rilassamento per mantenere la calma anche quando le stelle causano il caos. In quanto primo segno dello zodiaco, e