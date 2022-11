La “spunta blu” su Twitter sarà a pagamento | ma c’è un modo per non perderla

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Elon Musk, che ha comprato di recente, vuole rendere la “blu” un servizio a: costerà 8 dollari al mese. La “blu” indica i cosiddetti “account verificati” ed è il sistema che è stato utilizzato finora daper verificare l’identità di persone come politici, giornalisti o persone del mondo dello spettacolo che la ottenevano gratuitamente dopo un processo di verifica dell’account. Con le nuove regole ogni utente potrà ottenerla pagando un abbonamento mensile, il che pone alcuni problemi soprattutto per quanti hanno già un account verificato ma non sono d’accordo con la sottoscrizione dell’abbonamento mensile per poter mantenere la “blu”. In molti hanno quindi criticato questa scelta, compreso lo scrittore statunitense Stephen King. LEGGI ANCHE ...

Ora sale "solo" del 5 per cento Twitter, laa pagamento non è un errore ma rischia di creare più privilegi di Luca Tremolada Partite Iva e flat tax: così la platea si allarga di 240mila ...Gli account verificati su Twitter dovranno pagare per mantenere laDa pochi giorni Elon Musk è diventato il proprietario di Twitter , e da subito ha stabilito che gli utenti con ladovranno pagare per mantenerla. Ma perché questa scelta e quanto ...La spunta blu su Twitter si pagherà d’ora in avanti: lo ha deciso Elon Musk neo proprietario del social network. L’imprenditore americano ha annunciato infatti il nuovo prezzo per Blue, il servizio a ...Elon Musk ha comprato Twitter. Ora il social network diventerà a pagamento per chi desidera avere dei contenuti e opzioni extra. Resterà comunque la possibilità di utilizzare il social gratuitamente, ...