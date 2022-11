Jessica Morlacchi attacca Selvaggia Lucarelli dopo il caso Memo Remigi | poi si scusa | «Post sessista e pieno di stereotipi»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Scontro aperto trala denuncia per la molestia subita daha ricevuto molti messaggi di suporto da parte di molti volti del mondo dello spettacolo e tra questi c’è stato quello di. Un messaggio in cui la giornalista condannava gli atti di, ma sottolineava come in passato, proprio la, non l’avesse difesa quando veniva insultata in diretta e anzi avrebbe avuto un atteggiamento molto poco solidale. Battaglia social «Quando è scoppiato ilho scritto che per mepoteva starsene ...

Si tratta dell'allontanamento dal noto format dello storico Memo Remigi in seguito al presunto palpeggiamento di quest'ultimo ai danni dell'affetto stabile. Serena Bortone ha ...Il caso Memo Remigi è ancora sulla bocca di tutti, non solo per l'episodio in sé, ma anche per le numerose voci che si sono sollevate a sostegno di, molestata da Remigi in diretta durante la puntata di Oggi è un altro giorno . Enrica Bonaccorti e la sua difesa di Memo Remigi: "Non merita questo trattamento" Remigi si era ...«Moralmente distrutto». Così si definisce Memo Remigi a causa del palpeggiamento che ha effettuato ai danni di Jessica Morlacchi in diretta tv. «Alla mia età non è facile superare il grave stato d’ani ...Il caso Memo Remigi si commenta da solo, eppure c'è chi ha preso le sue difese: si tratta di Enrica Bonaccorti. Ecco cosa ha dichiarato.