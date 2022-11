Inter | fiducia per Skriniar senza extra-budget

Per il mancato intervento allo stadio di Milano quando i capi ultras dell'hanno sgomberato la ... A Matteo Salvini mi lega un rapporto di amicizia oltre che di gratitudine per lache mi ha ...A Parigi abbiamo regalato due gol, su due situazioni evitabili, serviràcome a Lecce. ... è ancora più lungo e preoccupante ma Allegri, in attesa di ritrovare Di Maria e Bremer per l', ...Il rinnovo che sembrava ormai appeso a un filo, ora potrebbe davvero diventare realtà. Milan Skriniar e l'Inter guardano a un futuro insieme ...Lautaro sbaglia un gol (quasi) fatto, a due passi dalla porta. Correa resta nascosto: mai uno spunto, mai una giocata ...