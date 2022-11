Cagliari | Liverani prepara la squadra al Sudtirol | le ultime

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il tecnico dei sardi Fabioprosegue il lavoro di avvicinamento al match contro ilIldi Fabiocontinua la suazione in vista del prossimo incontro di campionato di Serie B. I rossoblù saranno di scena allo stadio Druso per affrontare ildi Pierpaolo Bisoli. L’incontro è valido per la 12a giornata. L’allenamento odierno è stato volto, come al solito, presso il centro sportivo di Asseminello. Questo il report della seduta di oggi, direttamente dal canale ufficiale del club isolano: “Agli ordini di mister, i rossoblù hanno svolto una seduta prettamente dedicata alla tattica. Dopo l’attivazione, esercitazioni con sviluppi di gioco e lavoro situazionale. A seguire partite a tema” L'articolo proviene da ...

L'allontanamento definitivo dopo l'episodio "a cui avrebbe assistito anche" Di: Redazione Sardegna Live E' giunta al capolinea l'avventura di Stefano Capozucca a. L'ormai ex ds rossoblù era in bilico da diverse settimane, dopo i deludenti risultati anche in ... Grosso: "Liverani ha le capacità per uscire da questo momento" Si avvicina il giorno di Sudtirol-Cagliari (sabato alle 14, arbitro il fiorentino Baroni) e si assottigliano le speranze di poter riavere a disposizione Mancosu e Pavoletti. Anche oggi i due rossoblù, ...Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per continuare a preparare la gara di Bolzano contro il Sudtirol, match della 12ª giornata del campionato di Serie B. Agli ...