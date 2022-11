Bari | Walid Cheddira ‘vede’ i Mondiali di Qatar 2022 | inserito nella lista estesa del Marocco

(Di mercoledì 2 novembre 2022)sta incantando e stupendo tutti con la maglia delin questo avvio di stagione del campionato di Serie B/2023 e anche la sua Nazionale non è rimasta indifferente alle prodezze dell’attaccante. Il commissario tecnico del, Hoalid Regragui, ha infatti deciso di inserire il centravanti biancorossodei convocati in vista degli ormai imminentidi. A partire dal prossimo 13 novembre, dunque,si unirà al gruppo dei ‘Leoni dell’Atlante’, come annunciato sui propri profili social dalla società pugliese. Nei prossimi giorni ilcomunicherà anche ladefinitiva. ...

Commenta per primo Lunga intervista al capocannoniere e Re degli Assist di Serie B Cheddira. L'attaccante del, rivelazione di questo avvio di stagione, ha parlato così ai taccuini di socialmediasoccer.com, cominciato dal soprannome Pasqualino che gli hanno affibiato i ...... Walid Cheddira, giocatore del Bari, è nella lista dei convocati del Marocco per il Mondiale in Qatar che inizierà il prossimo 20 novembre ... SSC Bari rende noto che l'attaccante Walid Cheddira è stato inserito dal selezionatore della nazionale del Marocco Hoalid Regragui nella 'lista estesa' dei convocati per ...