2 novembre | significato e origine del giorno dei morti

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Life&People.it Il mese disi apre con due festività che si susseguono. Primodi Ognissanti, duedei, festa in cui si celebrano i defunti con riti e tradizioni ad hoc. Ma qual è ildeldei? Da dove nasce questa celebrazione? Come viene recepita nel resto del mondo? E soprattutto, per quale motivo nel calendario non è segnato con colore rosso? Una tradizione millenaria Secondo gli studi, la Chiesa festeggia i defunti già dai tempi del medioevo. A quel tempo si optava comela domenica precedente all’inizio per periodo di quaresima, quindi tra la fine del mese di gennaio e l’inizio di febbraio. Risale invece al 998 il rito che conosciamo ...