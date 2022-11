Vittorio Bottego | il leone del Giuba

(Di martedì 1 novembre 2022) “Non posso capire che cosa sono venuti a fare gli italiani. Non c’è nemmeno un albero. La terra è coperta da sabbia e sassi. Il paese non produce nulla”. Così scriveva scoratonel 1887, al suo sbarco a Massaua, il principale porto dell’Eritrea da poco colonia italiana. Bastarono poche settimane sull’altipiano e il InsideOver.

Luca Galvani

tra mito, storia e rimosso coloniale curato da Andrea Bui e Latino Taddei (PiGreco 2022)., esploratore parmigiano, con le sue spedizioni in Africa alla [] L'...... nel tratto compreso tra via Murat e corsoVeneto - corsoVeneto, lato scuola dal ... Bianchi Dottula' - corso Mazzini (lato scuola), nel tratto compreso tra viae via De ... Al Museo di Storia Naturale il racconto su Vittorio Bottego “Esploratore perso nell’oblio” Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 17.00 il Centro studi movimenti in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Parma presenterà il volume L’esploratore perso nell’obl ...