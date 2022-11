Un altro esonero per Stramaccioni | cacciato dall’Al Gharafa

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 novembre 2022) Andrea, l’ex allenatore romano di Inter e Udinese, è stato esonerato dalla squadra qatariota dell’Al. Dopo la sua esperienza in Iran il tecnico romano si era accasato in Qatar ma l’avventura è finita nel peggiore dei modi.non ha mai legato con l’ambiente e i calciatori non avrebbero mai seguito le sue direttive, compiendo veri propri ammutinamenti come lui stesso spiega nell’intervista a Fanpage: «Qui, invece, sono stato costretto ad adottare il pugno di ferro e fare tante multe. Poi mi sono accorto che qui tutti i calciatori sono ricchissimi e se ne fregano. Ne parlai allo sceicco locale: “Questi arrivano in Maserati e in Lamborghini, le multe non gli fanno niente”. E allora ho iniziato a metterli fuori squadra. Probabilmente c’è ancora una mentalità da formare. Ma lo racconto con il sorriso», ha ...