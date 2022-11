Tim Burton al Lucca Comics per l’anteprima europea di “Mercoledì” | cosa aspettarsi

Ci sono però anche grandi novità: si va dal fantasy di Willow al mistery di Mercoledì firmata da, da drammi in costume come Le relazioni pericolose al true crime di A Friend of the Family ,..."Fingo che non mi importi se alla gente non piaccio, ma nel profondo, in realtà, mi piace". Mercoledì sfida la società a viso aperto, tra sadismo e lotta alle ipocrisie.sta per dare vita a un personaggio noir che incarna la sua fantasia più gotica. Un prodotto potente che il regista di Edward Mani di Forbice e Nightmare Before Christmas ha presentato ieri ...Un po'come chiedere a Totti di fare un palleggio o a Cracco di cucinare un uovo. Commissionare al re del gotico Tim Burton una serie tv su Mercoledì, rampolla della macabra ...L’orchestra di Tim Burton ha aperto la festa domenica sera. Ieri pienone per le iniziative di Halloween: dai laboratori agli spettacoli per i piccoli ...