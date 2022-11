Riassunto e gol di Elche

(Di martedì 1 novembre 2022) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 31/10/2022 Agire alle 23:29 CET Il portiere del Getafe ha parato un rigore di Lucas Boyé all’87’ della partita Alla fine trionfo per gli azulones con un gran gol di Enes Ünal Il duello tra due delle squadre della Liga più bisognose di felicità risolto con a vittoria straziante per il Getafe che fa riprendere fiato agli azulones e affonda un po’ di piùin classifica, che ancora non sa cosa significhi vincere una partita in questa stagione e ha solo quattro punti su 32 possibili. I franjiverdes sono riusciti a strappare un punto nel tratto finale, ma Soria ha fermato Lucas Boyé su rigore. Il gol della vittoria per il popolo di Madrid era già stato segnato Enes Ünal con un colpo di autentico crack. EL C OTTENERE FORMAZIONIbadia; Lirola (Ponce, ...

Corriere della Sera

...1 - 2 in rimonta grazie alle reti di Pierre - Emerick Aubameyang e Conor Gallagher (autore del... IL MARCHIO - Ildell'inizio dell'avventura di Graham Potter al Chelsea è fondamentale per ...È ildella nota dell' Inter, intervenuta dopo quanto avvenuto sabato al Meazza, durante ... Oltre a punti ( - 6) e posizione in classifica (un anno fa era in testa):fatti: - 1 (25, contro ... Under 16 Provinciale Torino Girone C, il riassunto della seconda giornata Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La situazione potrebbe essere ben riassunta in un'immagine, quella del cane che si morde la coda. Tanti infortuni, pochi giocatori a disposizione e dunque a ...