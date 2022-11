LIVE Liverpool-Napoli 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | si parte ad Anfield!

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BAYERN MONACO-INTER DALLE 21.00 2? Prima grande azione personale di Kvaratskhelia sulla fascia mancina, apertura per Politano e poi palla troppo lunga per Anguissa che terminamente tra le braccia di Allison. 1? Ilcontrolla il primo possesso del match e si proietta subito in zona offensiva. PRIMO TEMPO 20:58 Inno dellain corso! Spettacolo ad20:55 È tutto pronto arpool! Cinque minuti al fischio d’inizio, l’arbitro della partita sarà il Sig. Stieler. 20:50 Ieri in conferenza Klopp ha definito ilcome una squadra che può ambire ad arrivare in Finale di, e questa sera a ...

19:30 Si chiude il girone di Champions con- Napoli Il Napoli di Luciano Spalletti , primo nel Gruppo A di Champions League con 15 punti, fa visita alad Anfield per l'ultima ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Anfield' di. FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLILIVERPOOL (4 - 3 - 3): Alisson, Alexander - Arnold, van Dijk, Konaté, ...premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 20.18 - Stanislav Lobotka, regista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro ...Affascinante sfida ad Anfield Road con entrambe le squadre già qualificate per gli ottavi di Champions League ma in lotta per conquistare il primo posto. Spalletti manda in campo dal 1' Anguissa, a so ...