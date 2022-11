GF Vip | Antonino Spinalbese ricorda il padre | Ho accettato che non ci sia più

(Di martedì 1 novembre 2022) Nel corso della tredicesima puntata del 'GF Vip',ha parlato della morte del. Alcuni eventi hanno segnato in modo significativo la sua vita e tra questi, oltre alla ...

...adSpinalbese. I due, nei giorni scorsi, hanno vissuto diversi momenti di intimità, ma Giaele ha prontamente minimizzato in puntata 'Sono solo grattini...'. Leggi Anche 'GF', Antonella ...Nel corso della tredicesima puntata del 'GF',Spinalbese ha parlato della morte del padre. Alcuni eventi hanno segnato in modo significativo la sua vita e tra questi, oltre alla separazione dei suoi genitori, ovviamente anche la ...Una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio Giaele De Donà ... Nel mentre in questi ultimi giorni la De Donà si è particolarmente avvicinata ad Antonino Spinalbese, ...Puntata ricca di colpi di scena, polemiche e confronti quella di ieri del Grande Fratello Vip 7 , la tredicesima di questa edizione. Il reality ...