Canottaggio | l’Italia qualifica tre imbarcazioni per i World Beach Games 2023

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022)del, relativamente alle specialità delsprint,tree sarà dunque presente in tutte le gare in programma per lo sport remiero aiin programma a Bali, in Indonesia, dal 5 al 12 agosto. Per definire l’elenco dellete sono stati presi in considerazione i piazzamenti raggiunti alleRowingSprint Finals, disputate a Saundersfoot, in Galles, ed agli Europei diSprint:ha centrato l’obiettivo in tutte le gare previste. Nel singolo senior maschile Giovanni Ficarra (CC Peloro) ha ottenuto lazione ...