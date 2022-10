World Skate Games 2024 assegnati all’Italia! Più città coinvolte | attesi oltre 6 000 atleti

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nella giornata di ieri a Buenos Aires è stata assegnata all’Italia l’organizzazione dei. Un successo importante per il movimento azzurro, che potrà ospitare dunque la prossima edizione del più grande evento internazionale riservato agli sport rotellistici. “Per l’edizione deiItaliaprevediamo almeno 80 paesi partecipanti dai cinque continenti, più di 6.000, 150 titoli mondiali in tutte le nostre dodici discipline. Stiamo già pensando alle piazze che ospiteranno gli600 eventi dei nostri sport urban, giovani e sostenibili, tra le quali Roma, Firenze, L’Aquila“, le prime dichiarazioni a caldo di Sabatino Aracu. “L’Italia è abituata ad organizzare grossi eventi e ...

AiGames Argentina 2022 in corso a Buenos Aires l'Italia vince dentro e fuori dalle piste di gara! Oggi infatti a Buenos Aires è stata assegnata all'Italia l'organizzazione della prossima ...Foto: FlickrGames free editorial useIntanto ai WSG di Buenos Aires arriva l’argento per la pescarese Asya Varani. Ai World Skate Games Argentina 2022 in corso a Buenos Aires l’Italia vince dentro e fuori dalle piste di gara! Oggi ...BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Ai World Skate Games Argentina 2022 l'Italia vince dentro e fuori dalle piste di gara. Oggi infatti a Buenos Aires è stata assegnata all'Italia l'organizzazione ...