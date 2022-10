Verona-Roma | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ile idi, match valido per la dodicesima giornata di. Appuntamento cruciale per entrambe le squadre quello del Bentegodi, visto che gli scaligeri sono giunti alla sesta sconfitta di fila, mentre i giallorossi devono rialzarsi dopo il recente ko e andare a caccia del successo. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 18.30 di lunedì 31 ottobre.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani ed Emanuele Giaccherini. SportFace.

Non ci sono soloe Genova, perché più volte le polemiche hanno riguardato anche San Siro a ... Bisogna passare all'ibrido come hanno fatto a Torino, Milano, Monza, Bergamo,, Udine, Genova e ...... ma può essere scavalcata dalla(e scivolare così al quinto) nel caso in cui i giallorossi vincessero stasera a. Ma la brutta giornata della Lazio non si limita a questo: Sarri ha infatti ...Le probabili formazioni dei quotidiani di Verona-Roma Senza Spinazzola, ma recuperando Matic, Zaniolo, Ibanez e Celik: Mourinho vola a Verona a far visita all’Hellas. Speranza Kumbulla per una maglia ...Verona Roma sarà uno dei due match del lunedì di questo turno di Serie A. Ma ecco tutte le info su dove vedere la partita dello stadio Bentegodi.