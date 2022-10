Nba 2022 2023 | finalmente Los Angeles Lakers | ancora una sconfita per gli Orlando Magic di Banchero

(Di lunedì 31 ottobre 2022) I risultati nella notte Nba tra domenica 30 e lunedì 31 ottobre. Trovano la prima vittoria stagionale i Losdi LeBron James nel match contro i Denver Nuggets. MVP senza ombra di dubbio Anthony Davis con 23 punti e ben 15 rimablzi: 110-121. Crollanouna volta glidi Paolo. L’italo americano è sempre il migliore dei suoi, ma anche oggi non basta. Soprattutto quando sul tuo cammino ti si parano i Dallas Mavericks, e soprattutto Luka Doncic, che mette dentro 44 punti, chiudendo il match sul 105-114. Sempre più ultimi nella Classifica Western gli Houston Rockets, che escono malconci dal match casalingo contro i Phoenix Suns: 109-124 e arizonas in seconda posizione con 5 vittorie ed una sola sconfitta. RISULTATI e CLASSIFICHE Tonfo pesante per ...

OA Sport

... nel complesso una squadra- in media - raggiunge i 2.86 miliardi di valutazione, ma le quotazioni delle prime in classifica toccano cifre clamorose, dovute a una crescita di circa il 15% medio. ...I Pelicans dominano i Clippers, i Lakers conquistano finalmente il loro primo successo della stagione mentre Paolo Banchero con i suoi Magic va k.o. a Dallas. Los Angeles Clippers - New Orleans ... NBA 2022-2023, i risultati della notte (31 ottobre): prima vittoria dei Lakers. Detroit batte Golden State, super Doncic contro Banchero Il gialloviola finalmente trovano il successo grazie ai 26 punti di LeBron James e alla doppia doppia di Anthony Davis.