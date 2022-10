Memo Remigi | ' Rai ingiusta con me | condannato senza sentirmi Sono moralmente distrutto'

Il video mentre palpa Jessica Morlacchi in diretta tv su Rai 1 ha portato all'interruzione del contratto del cantautore: 'Ho dato mandato all'avvocato Giorgio Assumma tutelare la mia dignità di uomo e ...È quanto affermadopo la vicenda della molestia a Jessica Morlacchi nel programma Domani è un altro giorno , che lo hanno portato ad essere escluso dalla Rai . "Un provvedimento ingiusto" ...Enrica Bonaccorti difende Memo Remigi: «Andrò in tv per difenderlo». Il cantante è stato cacciato dalla Rai per aver palpeggiato in diretta televisiva Jessica ...Il video mentre palpa Jessica Morlacchi in diretta tv su Rai 1 ha portato all'interruzione del contratto del cantautore: "Ho dato mandato all'avvocato Giorgio Assumma tutelare la mia dignità di uomo e ...