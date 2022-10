Meloni non ha ancora deciso se essere una conservatrice o una reazionaria

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tracima la destra ovunque, pare che tutto ruoti intorno a essa: normale, è al potere. Dopodiché viene fuori una cosa vecchia quanto, appunto, la destra: e cioè che ce ne sono almeno due, la destrae quella. Non èchiarissimo dove si collochi la presidente del Consiglio, che d’altra parte ha tutto l’interesse a mantenere un doppiezza, meglio: un’ambiguità, capace di non scontentare nessuno e quindi si mostra un po’un po’. Massimo Giannini ha parlato di Evita Peron o Margaret Thatcher ma per venire a esempi meno altisonanti e più vicini a noi, nella giornata di ieri è apparsa una intervista a La Stampa di Ignazio La Russa (filone reazionario) e una sorprendente conversazione in tv di Gianfranco Fini (filone conservatore) a rappresentare ...

