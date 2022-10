Ergastolo ostativo | cos' è e cosa significa

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nell’ordinamento giuridico penale italiano anche le persone condannate all’, dopo aver scontato un certo numero di anni, possono accedere (dietro valutazione del giudice) ad alcuni benefici, come i permessi premio o la possibilità di lavorare all’esterno del carcere per alcune ore, e a misure alternative alla detenzione come la semilibertà, l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare.Tutte queste possibilità - pensate perchè l'obiettivo finale è quello di rieducare, e non punire - non sono però in alcun caso ammesse per coloro che sono stati condannati al cosiddetto “”. Questa condanna osta, appunto, a qualunque forma di alleggerimento della pena: l’articolo 4 della legge sull’ordinamento penitenziario (legge 354/75, modificata negli anni '90 dopo le stragi che videro la morte dei giudici Giovanni ...