Dare l' impressione che Covid sia un ricordo passato è un grave errore Intervista a Silvio Garattini

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il fondatore dell'Istituto Mario Negri all'Huffpost sullo stop all'obbligo vaccinale per i medici: "Dire che chi lavora in ospedale non è più tenuto a proteggersi equivale a scoraggiare la popolazione a vaccinarsi"... "Non è certo così che si reintegra il personale sanitario"