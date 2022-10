Berlusconi dice stop alle armi in Ucraina | “Aiuti finanziari per spingere Kiev a trattare”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) ROMA –in: “In questa situazione noi non possiamo che essere con l’Occidente nella difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come l’”, ha spiegato a Bruno Vespa il leader di Forza Italia. Si tratta dell’anticipazione dell’intervista all’ex premier contenuta nell’ultimo libro del conduttore televisivo “La grande L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamo Putin a negoziare” Qatar USA : Aerei da guerra F-15 per 12mldlancia “Altra Italia” Guerra-Russia, Di Maio: “Sanzioni sempre più dure a Mosca” Per ...