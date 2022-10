Ultras ucciso a Milano | la Curva Nord lascia lo stadio | cosa è successo a San Siro

... Vittorio Boiocchi , è statoieri a colpi di arma da fuoco sotto casa sua. Nelle ore ... glinerazzurri hanno preso una decisione senza precedenti a metà match. Morte ultrà Inter, la ...Lo spunto parte da quanto accaduto in Curva Nord ieri, con gliche hanno obbligato tutti a lasciare il proprio posto per lasciare vuoto il settore in memoria del capoultrà. Un episodio ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Vittorio Boiocchi è stato ucciso ieri durante una sparatoria sotto casa sua: la storia dell'ultrà interista dalla condanna alla Curva Nord Milano ...