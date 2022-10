Serie B | giornata 11 | Genoa beffato | Venezia in crisi

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il Frosinone è capolista in solitaria dellaB al termine della11, beffa per ilche viene fermato sul pareggio dal Brescia in extremis. Pareggio a reti bianche tra Bari e Ternana, torna a vincere il Palermo mentre ilè inB,11:-Brescia 1-1, Bari-Ternana 0-0, Benevento-Pisa 0-0, Cosenza-Frosinone 1-2, Cagliari-Reggina 1-1, Parma-Como 1-0 Al fotofinish il Brescia strappa il pareggio sul campo del, fermato sull’1-1. I liguri mancano l’aggancio alla vetta della classifica, le Rondinelle rimandano la vittoria per la quinta gara consecutiva. Vantaggio del Grifone al 31’ con un destro preciso di Jagiello da fuori area, poi i rossoblù restano in dieci uomini al 77’ per ...

TORINO - Il Torino ospita il Milan per lanumero 12 diA. I granata sono al decimo posto in classifica con 14 punti e vengono dalla vittoria in casa dell'Udinese dopo aver rimediato un solo punto in 4 giornate. I rossoneri ...Allo stadio Olimpico il match valido per la 12ªdiA 2022/2023 tra Lazio e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico si affrontano Lazio e Salernitana nel match valido per la 12ªdella ... Serie A, vincono Atalanta e Fiorentina. Ora Lazio-Salernitana. HIGHLIGHTS Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Milan, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A: Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Ricci, Lazaro; ...Giornata da incorniciare per il Ct Palermo che esce vittorioso in A1 maschile dal difficilissimo confronto esterno con i campioni in carica del New Tennis Torre del Greco. La compagine siciliana si im ...