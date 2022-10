La Stampa

Da alcuni giorni è prigioniero a Janzur, a Tripoli (), dove viene sottoposto a continue ... Uno dei suoi carcerieri gli punta unaal volto mentre l'altro gli assesta ripetute scariche di ...... dove decine di russi furono picchiati, bruciati vivi e freddati con un colpo dinella Casa ... Come accaduto in Iraq, in Jugoslavia, .in Afghanistan, in, in Siria, e infine in Ucraina!... Libia, pistola alla tempia e scariche di taser su tutto il corpo: il video delle torture al giovane migrante In Libia chiunque può essere fatto sparire, torturato, maltrattato e anche giustiziato per le sue simpatie politiche, per la sua appartenenza tribale, per razzismo, per la sua attività sui social medi ...