Bentornato pesce d' acqua dolce

(Di domenica 30 ottobre 2022) Carlo Cracco ha appena inserito il «salmerino» nel menù del suo ristorante in Galleria a Milano. Come lui, tanti altri chef stellati hanno aggiunto nella carta prelibatezze gourmet a base di trota, carpa, e alborella. Per la ricercatezza e leggerezza delle loro carni, ma anche perché branzini e ricciole di mare sono sempre più rari. Ecco dove mangiarli e chi li cucina al top. L’evoluzione di un cuoco. Spente le telecamere, messa da parte per un po’ la lusinga della pubblicità, è tornato a concentrarsi su quello che sa fare «meglissimo» e il superlativo iperbolico e sgrammaticato s’addice, perché Carlo Cracco è insieme iperbole, talvolta eresia gastronomica, ma sempre intuizione felice. La scoperta avviene in un’occasione speciale: una verticale di Ornellaia Bianco - vino raro e di gran prezzo, ma sorprendente perché nasce a Bolgheri, nella Costa degli Etruschi, dove il tino è rosso per ...