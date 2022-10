Pioli è felice | “Avanti così Milan | si vince con la continuità”

(Di sabato 29 ottobre 2022) CARNAGO –: “Il nostro obiettivo è arrivare alla sosta per i Mondiali il piùpossibile e con il superamento della fase a gironi di Champions. Abbiamo 5 partite molto importanti in pochi giorni, ma stiamo bene, ci arriviamo bene”, ha dichiarato il tecnico delalla vigilia del match di domani L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::avverte i suoi: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere”detta la linea: “Ripartire con il piede giusto e con la stessa mentalità”avverte i suoi: “Il match con la Juve pesa più dei tre punti” Risultato finale anticipo 6° giornata Serie A Sassuolo-Lecce risultato finale 1-0 ...

Deve essereed entusiasta'. Juric ha parlato anche di: 'Apprezzo molto, sono anche andato a seguirlo in passato per una settimana. Ha empatia con i giocatori, crea varie soluzioni,...lo stimo molto, con il tempo è diventato un grande allenatore, sa entrare nella testa dei ... "Pietro è entusiasta eed è giusto così, dopo gli anni tristi che ha vissuti - lo carica Juric -...Alla vigilia di Torino-Milan, il tecnico granata Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa presentando la partita di domani: “Un Milan in forma, che ormai conosciamo, giocano insieme da un po’. Una s ...Alla vigilia della partita in casa del Torino parla l'allenatore rossonero: "Dobbiamo continuare la striscia positiva. Ci aspettano 5 impegni ravvicinati, serviranno personalità e qualità" ...