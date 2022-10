Non basta un grande 1° tempo | vince la Virtus in volata

CorrierePL

Scariolo prova a trovare risorse dalla panchina,c'è continuità a livello offensivo, Sassari costringe la Virtus a 4/16 da due, Robinson con una magata firma il 36 - 28. Bologna sfrutta il bonus ...L'impegno. Innescato male ( 37' st Colombo sv ). OUDIN 5 Tanta corsa, peccato cheriesca a concretizzare al meglio ( 15' st Banda 5 : troppa confusione). BARONI 6 Ingarbuglia la ... Una grande prestazione non basta. Solo un pari contro la Ternana Ennesimo primo tempo opaco per la Juventus, che a Lecce fa fatica: ma al centro del bersaglio c'è seoprattutto McKennie ...Brando Benifei, capogruppo Pd in Europa, ha aperto l'assemblea a Roma di `Coraggio Pd´. Riunione partecipata con molti giovani esponenti dem, molti amministratori locali, compresa la più giovane deput ...