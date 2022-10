Monza sotto shock | accoltellato il difensore Pablo Marì

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un fulmine a ciel sereno tocca il. Come riportato dai microfoni di Sky,è rimasto coinvolto in un’aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Milano. Cinque persone sono rimaste ferite in un’aggressione che ha avuto luogo nel centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori. Un uomo italiano di 46 anni, affetto da disturbi psichici, hacinque persone, successivamente disarmato da un altro ex calciatore che si trovava sul posto e fermato dai carabinieri. Due delle vittime sarebbero in condizioni gravi per i colpi di armi da taglio, un’altra invece (un dipendente boliviano dell’ipermercato) è deceduta., la ricostruzione dell’accaduto(Credit foto: Web) Secondo quando riferito ...