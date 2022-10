Gisele Bündchen e Tom Brady si dicono addio dopo 13 anni | chiedono il divorzio

Sky Tg24

... mi sento fortunata per il tempo che abbiamo trascorso insieme e auguro sempre il meglio a Tom', le parole diBundchen. The Bucs lost to the Baltimore Ravens Thursday night 27 - 22 - their ...Non ha alcun senso prendere le parti di uno o dell'altra, ma la frustrazione diè assolutamente comprensibile. Un Super Bowl in più, a questo punto, non cambierebbe di una virgola il nostro ... Gisele Bündchen, la top model compie 40 anni e regala 40mila alberi all'Amazzonia. FOTO